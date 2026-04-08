Présence créatrice

Quand l'art devient un outil d'éveil spirituel pour se reconnecter à soi-même. Toute oeuvre d'art a un pouvoir transformateur. Au fil d'une analyse picturale méditative et inspirée, Sandrine Dupuis nous invite à repenser notre rapport à l'art. Et si la contemplation s'avérait un chemin de transformation du regard, miroir de notre intériorité ? En s'appuyant sur des références philosophiques et sur ses expériences personnelles, l'autrice tisse des liens subtils et novateurs entre histoire de l'art et spiritualité. Elle accompagne le lecteur vers la révélation du potentiel créatif qui réside en chacun de nous. Un ouvrage qui transcende les perspectives traditionnelles, en présentant la création artistique non comme une simple pratique technique mais comme un véritable processus de découverte de soi et de connexion à une conscience universelle. Préface de Pascal Amoyel