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Faire avec les territoires

Cnoa, Ordre des architectes

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L'architecture est une clé pour relever les défis de notre temps. A travers un ensemble de projets, de démarches et de pratiques situées, cet ouvrage explore les capacités de l'architecture à répandre aux enjeux climatiques, sociaux et démocratiques. Il met en lumière des réponses concrètes, ancrées dans des contextes territoriaux variés, et donne à voir l'architecture en action, attentive aux lieux et aux usages. A l'automne 2024, le Conseil national de l'Ordre des architectes et les dix-sept conseils régionaux ont organisé une trentaine de rencontres territoriales dans l'Hexagone et en outre-mer : les événements Architectures et Territoires comprenant visites, débats, conférences... Les architectes et les acteurs locaux ont montré que l'architecture propose des réponses concrètes aux défis contemporains. Ce livre témoigne de ces dynamiques 3 travers quatre chapitres Faire avec les risques, Faire avec les ressources locales, Faire avec le déjà-I3 et Faire ensemble. Il donne 3 voir, par des entretiens, analyses et retours d'expérience, une profession engagée pour adapter les territoires 3 la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain.

Par Cnoa, Ordre des architectes
Chez Terre à terres

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Auteur

Cnoa, Ordre des architectes

Editeur

Terre à terres

Genre

Essais

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Faire avec les territoires

Cnoa, Ordre des architectes

Paru le 07/05/2026

149 pages

Terre à terres

20,00 €

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Scannez le code barre 9782488548571
9782488548571
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