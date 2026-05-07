La France demeure l'un des pays les plus riches du monde, mais n'a jamais semblé si impuissante face à la dette qu'elle accumule. Dette, réformes et démocratie explore ce paradoxe : derrière les chiffres, c'est un modèle économique, social et politique qui ne parvient plus à se financer ni à se réformer. En retraçant quarante ans de dérive silencieuse, l'ouvrage montre comment la dette est devenue le miroir de nos renoncements collectifs, révélant une démocratie fragilisée, prisonnière de promesses sans limites et d'un Etat saturé d'attentes contradictoires. L'auteur démonte les illusions : ni la magie monétaire, ni la surtaxation, ni le déni des contraintes ne sauveront le modèle français. Seule une stratégie de reconquête fondée sur le travail, la productivité et la responsabilisation civique peut restaurer la confiance et la capacité d'action. Entre rigueur économique, lucidité démocratique et exigence institutionnelle, ce livre invite à repenser la dette comme le point de départ d'un renouveau collectif, celui d'une République qui choisit enfin de se redresser plutôt que de s'épuiser.