Une vie de vaurien

Le jour où Maître Grignotte propose à Brèche-dent un contrat, le petit korrigan est aux anges : en intégrant la brigade Tout-Sucre il pourrait se forger un bien avenir meilleur que celui de plongeur à la Cuisine des Ogres. Mais le prix à payer en contrepartie est élevé car on lui demande de trahir son amie, Trois-fois-morte, dont les talents de cuisinière sont jalousés. Si Brèche-dent refuse de lui voler l'une de ses fameuses recettes, les représailles seront terribles ! Courageux et loyal, Brèche-dent choisi plutôt l'exil : c'est le début d'une véritable cavale et de trépidantes (més)aventures.