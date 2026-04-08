Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Une vie de vaurien

Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le jour où Maître Grignotte propose à Brèche-dent un contrat, le petit korrigan est aux anges : en intégrant la brigade Tout-Sucre il pourrait se forger un bien avenir meilleur que celui de plongeur à la Cuisine des Ogres. Mais le prix à payer en contrepartie est élevé car on lui demande de trahir son amie, Trois-fois-morte, dont les talents de cuisinière sont jalousés. Si Brèche-dent refuse de lui voler l'une de ses fameuses recettes, les représailles seront terribles ! Courageux et loyal, Brèche-dent choisi plutôt l'exil : c'est le début d'une véritable cavale et de trépidantes (més)aventures.

Par Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae
Chez Rue de Sèvres

|

Auteur

Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une vie de vaurien par Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae

Commenter ce livre

 

Une vie de vaurien

Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae

Paru le 08/04/2026

80 pages

Rue de Sèvres

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810208173
9782810208173
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.