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#Roman francophone

Commotions du temps

Ronan Nédélec

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Un livre pour ceux qui entrent en poésie comme on entre dans une ville inconnue : Commotions du temps, suivi de L'Epoque des mots et Brumes de Ronan Nédélec fait dialoguer les morts, les vivants et les lieux dans une traversée habitée par la mémoire. Avec Commotions du temps, suivi de L'Epoque des mots et Brumes, Ronan Nédélec compose chez Elysande éditions un recueil de poésie nourri de trente années d'errances, de cimetières, de voyages et de fidélités littéraires. De tombe en tombe, de ville en ville, Commotions du temps fait entendre une voix qui marche au plus près des poètes, des peintres et des disparus, sans jamais renoncer au présent. Textes brefs, éclats de mémoire, gravité traversée d'humour : le livre invente une forme libre où Emily Dickinson, André Breton, Frank O'Hara ou Virginia Woolf deviennent des compagnons de route. Augmenté de L'Epoque des mots et Brumes, Commotions du temps confirme la singularité de Ronan Nédélec et l'exigence poétique d'Elysande éditions.

Par Ronan Nédélec
Chez Editions Elysande

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Auteur

Ronan Nédélec

Editeur

Editions Elysande

Genre

Poésie

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Commotions du temps

Ronan Nédélec trad. Jérôme Patalano

Paru le 07/05/2026

338 pages

Editions Elysande

16,00 €

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Scannez le code barre 9782487898509
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