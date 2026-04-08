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L'Hellénisme

Léa Varachaud

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Rituels, prières et études des mythes pour comprendre et pratiquer l'hellénisme. Plongez au coeur de l'hellénisme et découvrez une pratique spirituelle où les dieux grecs ne sont pas de simples figures mythologiques, mais des présences vivantes qui inspirent et guident. Cet ouvrage vous offre toutes les clés pour avancer sur cette voie : comment créer un espace sacré, purifier et protéger votre environnement, faire des offrandes, prier avec justesse et comprendre les mythes qui portent des enseignements intemporels. Explorez l'univers des Olympiens, des divinités chthoniennes et des héros légendaires, tout en apprenant à intégrer leurs valeurs dans votre quotidien. Plus qu'un manuel, c'est une initiation vivante qui vous ouvre la voie vers une relation authentique avec les divinités grecques et une pratique enracinée dans la sagesse antique.

Par Léa Varachaud
Chez Editions Jacques Grancher

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Auteur

Léa Varachaud

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Magie

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L'Hellénisme

Léa Varachaud

Paru le 08/04/2026

128 pages

Editions Jacques Grancher

17,00 €

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