A deep in a night suivi de Elvis is not dad

A DEEP IN A NIGHT Comment faire dans un monde en décomposition permanente ?? Comment compose-t-on dans un monde où le manichéisme fait rage, de plus en plus ?? Il est question d'un personnage en lutte avec son histoire, des ambiguïtés que lui propose le Monde. Il n'y a pas de méchant et de gentil puisque LE DEEP et FATE sont un même personnage. FATE est sa voix intérieure, son Faust, son fasciste intérieur, son DJ, son chien noir, son âme d'enfant tordu par la vie. Ensemble ils arpentent le chemin des ruines, pour entamer le chant d'un possible. ELVIS IS NOT DAD Elvis est mort à 42 ans. Jean-Paul est mort à 42 ans. C'était le 16 ? août. Elvis joue à Hawaï un concert retransmis à la télé en mondovision pour des millions de personnes le 14 ? janvier 1973. Neuf mois plus tard, le 9 ? septembre son fils Antony naissait. De ce fait indiscutable le poème convoque les fils, les clones, dans un texte poétique néo psychédélique avec des tubes cathodiques en trois accords, des jouets sacrifiés jusqu'à l'os et des photos d'outre-rêve.