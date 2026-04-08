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#Roman jeunesse

Eliott et la bibliothèque fabuleuse

Pascaline Nolot

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Pour échapper à la terrible Charlie de l'école, Eliott se cache à la bibliothèque. Il ouvre un bon livre et s'endort ! A son réveil, la bibliothèque s'est métamorphosée. Une organisation secrète, l'armée des rats mécaniques, pousse des chariots de livres malades dans les travées sous les ordres d'un chat autoritaire. Mais le voilà accusé d'espionnage ! Pour ne pas voir sa mémoire effacée, il accepte d'effectuer des missions aussi dangereuses que palpitantes : archiver le Capharnaüm, sauver des personnages abandonnés par leurs auteurs, chasser le Gloutomot...

Par Pascaline Nolot
Chez Rageot

|

Auteur

Pascaline Nolot

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

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Eliott et la bibliothèque fabuleuse

Pascaline Nolot

Paru le 08/04/2026

160 pages

Rageot

7,60 €

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Scannez le code barre 9782700284478
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