Eliott et la bibliothèque fabuleuse

Pour échapper à la terrible Charlie de l'école, Eliott se cache à la bibliothèque. Il ouvre un bon livre et s'endort ! A son réveil, la bibliothèque s'est métamorphosée. Une organisation secrète, l'armée des rats mécaniques, pousse des chariots de livres malades dans les travées sous les ordres d'un chat autoritaire. Mais le voilà accusé d'espionnage ! Pour ne pas voir sa mémoire effacée, il accepte d'effectuer des missions aussi dangereuses que palpitantes : archiver le Capharnaüm, sauver des personnages abandonnés par leurs auteurs, chasser le Gloutomot...