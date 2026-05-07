Avec des si, on refait le Mont

Quelle destinée pour un rêve devenu orphelin ? Lorsque leur ancien camarade de classe Eloi disparaît dans un accident de voiture, Capucine, Gaëtan, Célia et Axelle reprennent contact. Les retrouvailles sont affectueuses mais maladroites, hantées par les remords des jeunes adultes, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas été tendres avec Eloi. Et puis surgit une découverte qui va changer le destin du petit groupe. Eloi avait un rêve, un rêve resté inexaucé : faire le tour du mont Blanc. C'est un peu une folie, mais aussi une idée magnifique : les quatre anciens amis décident de partir ensemble, en hommage à leur disparu, et tant pis si leur dernière séance de sport remonte à un lustre. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont chercher là-bas. Et ils ignorent surtout combien leur périple, entre mésaventures, rencontres et révélations, s'apprête à les transformer.