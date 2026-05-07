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#Roman francophone

Avec des si, on refait le Mont

Jeanne-Eva Chabot

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Quelle destinée pour un rêve devenu orphelin ? Lorsque leur ancien camarade de classe Eloi disparaît dans un accident de voiture, Capucine, Gaëtan, Célia et Axelle reprennent contact. Les retrouvailles sont affectueuses mais maladroites, hantées par les remords des jeunes adultes, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas été tendres avec Eloi. Et puis surgit une découverte qui va changer le destin du petit groupe. Eloi avait un rêve, un rêve resté inexaucé : faire le tour du mont Blanc. C'est un peu une folie, mais aussi une idée magnifique : les quatre anciens amis décident de partir ensemble, en hommage à leur disparu, et tant pis si leur dernière séance de sport remonte à un lustre. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont chercher là-bas. Et ils ignorent surtout combien leur périple, entre mésaventures, rencontres et révélations, s'apprête à les transformer.

Par Jeanne-Eva Chabot
Chez Eyrolles

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Auteur

Jeanne-Eva Chabot

Editeur

Eyrolles

Genre

Littérature française

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Avec des si, on refait le Mont

Jeanne-Eva Chabot

Paru le 07/05/2026

360 pages

Eyrolles

8,90 €

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Scannez le code barre 9782416025495
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