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Mes squishies en crochet

Glory Shofowora

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Crochetez des amigurumis trop mignons en fil chenille, en un après-midi seulement ! Crochetez des peluches moelleuses grâce à ces 30 modèles faciles de Glory Shofowora (@craftingingglory). Explorez les bois, la jungle, la ferme, l'océan et même des royaumes mystiques avec d'adorables créations comme Rae le Raton Laveur, Miso le Singe, Callie le Chat, Opal la Pieuvre et Dio le Dragon ! Chaque modèle est réalisé avec une laine chenille toute douce, des points simples, un minimum de pièces à assembler et des photos étape par étape : ce qui rend ces adorables animaux rapides à réaliser et idéaux pour les débutant·es. Le plus difficile sera de choisir le modèle que vous souhaitez réaliser !

Par Glory Shofowora
Chez Marabout

|

Auteur

Glory Shofowora

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

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Mes squishies en crochet

Glory Shofowora

Paru le 20/05/2026

168 pages

Marabout

17,90 €

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Scannez le code barre 9782501201988
9782501201988
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