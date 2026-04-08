Mes squishies en crochet

Crochetez des amigurumis trop mignons en fil chenille, en un après-midi seulement ! Crochetez des peluches moelleuses grâce à ces 30 modèles faciles de Glory Shofowora (@craftingingglory). Explorez les bois, la jungle, la ferme, l'océan et même des royaumes mystiques avec d'adorables créations comme Rae le Raton Laveur, Miso le Singe, Callie le Chat, Opal la Pieuvre et Dio le Dragon ! Chaque modèle est réalisé avec une laine chenille toute douce, des points simples, un minimum de pièces à assembler et des photos étape par étape : ce qui rend ces adorables animaux rapides à réaliser et idéaux pour les débutant·es. Le plus difficile sera de choisir le modèle que vous souhaitez réaliser !