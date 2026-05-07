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Pokémon Carrés au crochet

Ira Rott

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Des carrés hauts en couleur version Pokémon ! Combinez les granny squares avec vos Pokémon préférés. 36 modèles sont expliqués : Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et bien d'autres, ainsi que de puissantes Poké Ball et de délicieuses Baies. Chaque modèle contient les instructions étape par étape, les diagrammes et les patrons à taille réelle pour crocheter et finaliser vos créations. Un cahier technique précise tous les points utilisés et les astuces pour ajouter les détails et combiner les carrés. Assemblez-les ensuite en plaid, housse de coussin, guirlande, tapis de tasse, cubes pour enfant ou tenture murale. Des créations Pokémon pour se faire plaisir ou à offrir !

Par Ira Rott
Chez Eyrolles

|

Auteur

Ira Rott

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Pokémon Carrés au crochet

Ira Rott trad. Valérie Carreno

Paru le 07/05/2026

128 pages

Eyrolles

19,90 €

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