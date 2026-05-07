L'intuition au coeur du coaching

Coachs professionnels, accompagnants, superviseurs, dirigeants engagés dans la relation humaine : cet ouvrage s'adresse à vous ! Dans l'accompagnement, vous naviguez souvent entre incertitudes, émotions, non-dits... Et, parfois, une perception surgit, un pressentiment, une fulgurance. Est-ce de l'intuition ? Pouvez-vous vous y fier ? Dans cet ouvrage, Sophie Hilmoine et Blandine Mazurier posent les jalons d'un usage rigoureux et éthique de l'intuition appliquée aux métiers de l'accompagnement. Grâce à leurs milliers d'heures de pratique, elles vous proposent un concept inédit : l'intuition intégrative®, qui réconcilie différentes approches et modélise clairement le cheminement intuitif. A travers de nombreux témoignages et des mises en pratique, découvrez comment l'intuition peut être professionnalisée afin de soutenir la posture du coach, guider les choix d'intervention et renforcer le lien d'accompagnement. Une approche concrète pour rendre le coaching plus humain et vivant.