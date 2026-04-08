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Il me cherche !

Isabelle Filliozat

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Elle saute partout, il peine à se concentrer, elle manque de confiance, il oublie ses affaires, elle est violente à l'école, il se montre difficile à table... La période de six à onze ans est souvent marquée par les conflits de pouvoir, entre des enfants en quête d'autonomie mais en fort besoin d'attention, et des parents excédés par leurs attitudes. Et si on arrêtait de se battre avec nos enfants ? Les sciences sociales et les neurosciences ont beaucoup à nous apprendre et nous ouvrent de nouvelles perspectives éducatives. Dans ce livre, découvrez une approche efficace, fondée sur la compréhension du cerveau de vos enfants, pour remédier aux situations de conflits, de cris et de punitions. Vous pourrez améliorer votre relation avec vos enfants tout en répondant à leurs besoins profonds. Des solutions pour un quotidien plus joyeux où les besoins des parents sont entendus autant que ceux des enfants. " Je recommande chaleureusement : aide les parents à être plus sereins et les enfants, plus heureux. "

Par Isabelle Filliozat
Chez Marabout

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Auteur

Isabelle Filliozat

Editeur

Marabout

Genre

Education de l'enfant

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Il me cherche !

Isabelle Filliozat

Paru le 08/04/2026

224 pages

Marabout

7,90 €

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Scannez le code barre 9782501194938
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