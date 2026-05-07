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#Roman francophone

Best Case Scenario

Marêva Mae

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Rien de tel qu'une romancière et un acteur pour inventer la plus convaincante des histoires d'amour... Inventer, vraiment ? Quelques jours avant la sortie de son premier roman, Valentina saute dans le premier avion venu. Direction Los Angeles, avec pour unique objectif... de fuir - ses responsabilités, sa carrière d'autrice qui se dessine, et surtout, son reflet dans le miroir. Entre deux nettoyages de piscines et autres promenades de toutous de riches veuves sur les hauteurs de Hollywood, elle fait la rencontre d'Aiden, ex-star du petit écran et acteur fraîchement divorcé, dont la carrière et la vie sentimentale battent de l'aile. Une idée germe alors : et si, pour redorer l'image trop sage d'Aiden et justifier la fuite en avant de Valentina auprès de ses éditeurs, ils faisaient semblant de sortir ensemble ?

Par Marêva Mae
Chez Eyrolles

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Auteur

Marêva Mae

Editeur

Eyrolles

Genre

Comédie romantique et humorist

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Best Case Scenario

Marêva Mae

Paru le 07/05/2026

395 pages

Eyrolles

18,90 €

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