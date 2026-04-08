Le Nouvel Homme

Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), également connu sous le pseudonyme de " Philosophe Inconnu " a composé en 1790 cet ouvrage qui constitue une oeuvre majeure pour tous ceux qui s'intéressent à la pensée saint-martinienne et en premier chef pour les martinistes. L'idée centrale est que Dieu ne demande qu'à faire alliance avec l'homme, mais Il veut que ce soit avec l'homme seul, et sans aucun mélange de tout ce qui n'est pas fixe et éternel comme Lui. L'homme doit donc travailler à supprimer en lui toutes les impuretés qui obstruent cette mystérieuse porte par laquelle la Parole de la Divinité désire entrer pour s'unir à lui. Pour Saint-Martin, Dieu s'est choisi un sanctuaire unique : le coeur de l'homme. C'est donc dans ce temple impérissable que l'homme doit entretenir son feu sacré, la flamme, une fois allumée par le baptême de l'esprit, devant être veillée avec soin. Le Philosophe Inconnu termine ce magnifique traité en précisant que toutes ces merveilles se trouvent encore aujourd'hui dans le coeur du Nouvel Homme, puisqu'elles y ont existé dès l'origine. Cette réédition a été composée à partir d'un exemplaire de l'édition originale figurant dans les archives de l'Ordre Martiniste Traditionnel. Pour faciliter le travail du lecteur, un index a été ajouté en fin d'ouvrage.