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Le cahier de vacances Secrets d'Histoire

Valérie Cluzel

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Pendant vos vacances, voyagez à travers l'Histoire, accompagné par Stéphane Bern ! Testez vos connaissances sur le patrimoine français, et sur les petits et grands personnages qui ont façonné l'histoire, grâce à 90 jeux variés : mots codés, quiz, charades, énigmes, mots fléchés, labyrinthes, points à relier, textes à trous... Vous découvrirez peut-être même quelques secrets et anecdotes surprenants ! Si vous bloquez, pas de panique, Stéphane Bern vous donnera un petit coup de pouce !

Par Valérie Cluzel
Chez First

|

Auteur

Valérie Cluzel

Editeur

First

Genre

Jeux

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Le cahier de vacances Secrets d'Histoire

Valérie Cluzel

Paru le 07/05/2026

64 pages

First

8,50 €

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Scannez le code barre 9782412108291
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