Le cahier de vacances Secrets d'Histoire

Pendant vos vacances, voyagez à travers l'Histoire, accompagné par Stéphane Bern ! Testez vos connaissances sur le patrimoine français, et sur les petits et grands personnages qui ont façonné l'histoire, grâce à 90 jeux variés : mots codés, quiz, charades, énigmes, mots fléchés, labyrinthes, points à relier, textes à trous... Vous découvrirez peut-être même quelques secrets et anecdotes surprenants ! Si vous bloquez, pas de panique, Stéphane Bern vous donnera un petit coup de pouce !