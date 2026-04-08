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La prophétie des Asmasis

Sandrine Clément

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Michael Smith est un adolescent sans histoires et extrêmement banal, entouré d'une famille classique tout aussi banale. Pourtant, lorsque les Smith déménagent à Twin Lakes, une petite ville remplie de verdure et d'animaux, la vie de Michael va basculer. Il se fait des amis au club de journalisme, devient ami avec le garde-chasse de la ville, et est aussi étrangement attiré par le beau et populaire Zaïel. En parallèle, la forêt de la ville semble l'appeler et les animaux se rapprochent de lui naturellement. Et si tout était lié ? Michael pourra-t-il trouver en lui la force nécessaire pour sauver ses amis et déjouer les complots qui pèsent sur eux ? Un roman où l'ordinaire engendre l'extraordinaire, et où la nature est plus importante que tout. Une épopée fantastique au coeur de la nature Plongez dans un univers unique, dans lequel certains humains ont la faculté de communiquer avec les animaux. Zaïel, le ténébreux fils à papa, a ce pouvoir. Son lien incroyable avec son chat lui permet de voir dans le noir, de courir très vite et d'avoir une agilité hors norme. Tous les personnages interrogent le rapport entre l'humain et l'animal, les conséquences de la vie humaine sur l'environnement, et l'importance de la nature pour l'humanité. Une quête riche en émotions et en sensations fortes Michael et toute sa bande embarquent dans une quête inattendue qui les mènera au coeur d'intrigues politiques, de complots et de mystères. Notre héros va avoir la lourde tâche de réunir pacifiquement deux peuples cachés et ennemis depuis des siècles. Après tant de temps passé à se haïr et à se combattre, pourront-ils collaborer pour empêcher l'extinction de leurs deux communautés ? Une réflexion profonde sur la différence, la tolérance et la solidarité.

Par Sandrine Clément
Chez Editions Milan

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Auteur

Sandrine Clément

Editeur

Editions Milan

Genre

Mondes fantastiques

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La prophétie des Asmasis

Sandrine Clément

Paru le 08/04/2026

416 pages

Editions Milan

18,90 €

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Scannez le code barre 9782408059149
9782408059149
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