Art journal

Une méthode pour s'exercer au bonheur grâce à la créativité ! Analysez vos émotions et ressentis en faisant des exercices concrets et ludiques pour les comprendre pleinement et vous les réapproprier. Par l'art-thérapeute Jeanne Poittevin, aka @happycreativity_ 100 invitations créatives et inspirations pour une vie heureuse. Utiliser la créativité comme outil d'expression, de compréhension de soi et du monde, de libération et de développement personnel, c'est la vocation de Jeanne Poittevin, aka @happycreativity_ Ce guide coloré t'accompagnera au quotidien, que tu traverses des étapes difficiles ou que tu cherches à te sentir au mieux dans ton quotidien, le tout grâce à une routine créative. A ton rythme et dans l'ordre que tu souhaites, tu aborderas des questions existentielles et des défis personnels via l'exploration de sujets essentiels (gestion des émotions, confiance et amour de soi, amitié, famille) ou autrement profonds (enfant intérieur, angoisses, identité). Chaque sujet est traité de façon délicate, personnelle et créative, pour une introspection en douceur. Ta créativité fera partie intégrante de ta vie grâce à ce livre !