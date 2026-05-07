Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Art journal

First, Creativity Happy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une méthode pour s'exercer au bonheur grâce à la créativité ! Analysez vos émotions et ressentis en faisant des exercices concrets et ludiques pour les comprendre pleinement et vous les réapproprier. Par l'art-thérapeute Jeanne Poittevin, aka @happycreativity_ 100 invitations créatives et inspirations pour une vie heureuse. Utiliser la créativité comme outil d'expression, de compréhension de soi et du monde, de libération et de développement personnel, c'est la vocation de Jeanne Poittevin, aka @happycreativity_ Ce guide coloré t'accompagnera au quotidien, que tu traverses des étapes difficiles ou que tu cherches à te sentir au mieux dans ton quotidien, le tout grâce à une routine créative. A ton rythme et dans l'ordre que tu souhaites, tu aborderas des questions existentielles et des défis personnels via l'exploration de sujets essentiels (gestion des émotions, confiance et amour de soi, amitié, famille) ou autrement profonds (enfant intérieur, angoisses, identité). Chaque sujet est traité de façon délicate, personnelle et créative, pour une introspection en douceur. Ta créativité fera partie intégrante de ta vie grâce à ce livre !

Par First, Creativity Happy
Chez First

|

Auteur

First, Creativity Happy

Editeur

First

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Art journal par First, Creativity Happy

Commenter ce livre

 

Art journal

First, Creativity Happy

Paru le 13/05/2026

232 pages

First

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412103609
9782412103609
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.