Toute vie, aussi modeste soit-elle, a un sens. Un jour, si l'odeur d'un plat oublié depuis longtemps vous parvient ou si vous apercevez une voiture bleue au coin de la rue, il se pourrait que ce soit le fabuleux Café Nekomimi, un café itinérant tenu par Ritsuko, une sorcière unique en son genre. Laissez-vous simplement séduire par les plats qu'elle vous offre, et accueillez pleinement la nostalgie et la mélancolie qu'ils vous évoquent, en compagnie de Melody, la fidèle petite chatte noire de Ritsuko. L'Incroyable Café Nekomimi ravira les lecteurs de La Librairie Morisaki et de La Boulangerie de minuit.