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L'Emprise

K. R. Hopeking

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" Chaque vérité à un prix. Certaines coûtent plus qu'une vie " L'Emprise est un thriller sombre et psychologique qui mêle tension, obsession et manipulation génétique. A la tête de l'empire pharmaceutique Altamira Biotech, Maximilian Montgomery dirige d'une main de fer l'entreprise familiale, depuis la disparition inexpliquée de sa fiancée il y a dix ans. Hanté par le passé et rongé par la culpabilité, il impose son autorité dans un climat de tension et de secrets. Le retour de son frère Gideon à Seattle, accompagné d'Isobel, une femme aussi brillante qu'énigmatique, bouleverse cet équilibre fragile. Lorsqu'une nouvelle disparition frappe Altamira et que le passé refait surface, les anciennes blessures se rouvrent et les soupçons s'intensifient. Propulsée au coeur d'un jeu de pouvoir impitoyable, Isobel découvre un univers où manipulations, passions interdites et forces occultes s'entremêlent. Entre désir, rivalités et mensonges, chacun avance au bord du précipice, dans une spirale où le prix de la vérité pourrait être plus dangereux que le silence.

Par K. R. Hopeking
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

K. R. Hopeking

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Thrillers

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L'Emprise

K. R. Hopeking

Paru le 07/05/2026

400 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

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