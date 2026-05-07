Le Prédateur

Une romance mafieuse à la fois sombre et magnifique qui mettra votre coeur à rude épreuve ! Dans les bas-fonds de la mafia, Tristan Caine est une anomalie. Adopté enfant par le Clan Tenebrae, il est une énigme pour tous : ses compétences sont inouïes, ses valeurs sont douteuses et ses motivations sont inconnues. Il est une arme à lui seul et il le sait. Ce que Tristan fait avec les armes, Morana Vitalio, fille de la famille rivale et véritable génie, le fait avec les ordinateurs. Lorsqu'un mystère vieux de vingt ans refait surface, Morana s'infiltre dans la maison des Tenebrae, avec l'intention de tuer Tristan, sans savoir qu'un lien les unit. La haine, la passion et les secrets qui s'entrechoquent ne les laisseront pas s'en sortir indemnes. Mais quelque chose de bien plus grave et dangereux qu'eux est en train de se produire et, malgré leur animosité, ils sont les seuls à pouvoir le combattre...