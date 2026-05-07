Tante Dimity Détective

LE SIXIEME TOME DE LA SERIE D'ENQUETES PLUS COSY QUE MYSTERY, BEST-SELLER DEPUIS 30 ANS AUX ETATS-UNIS Pour la première fois, Dimity et Lorie mènent l'enquête avec leur tout premier meurtre à résoudre ! Lori et toute la famille ont bien fait de prendre des vacances aux Etats-Unis, car leur retour est des plus mouvementés. On peut même dire que c'est un choc : Prunella "Face de prune" Hooper a été assassinée ! Le premier meurtre commis dans le village de Finch depuis plus d'un siècle... Lori doit résoudre ce crime odieux. Mais presque tous les habitants avaient une bonne raison de vouloir la mort de Mme Hooper et évidemment tout le monde a un alibi. Avec l'aide de Tante Dimity et de Nicholas, un énigmatique (et charmant ! ) professeur d'autodéfense, Lori va tenter de démêler cette sombre affaire pleine de noeuds et de potins. "Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous aimerions tous pouvoir vivre". Publishers Weekly Nancy Atherton est née à Chicago. Après plusieurs petits boulots, elle décide en 1992 de se lancer dans l'écriture avec La Mort de Tante Dimity, premier tome des "Mystères de Tante Dimity" , qui connaît alors un succès retentissant. Sa série d'enquêtes d'outre-tombe, plus cosy que mystery, compte aujourd'hui 28 tomes.