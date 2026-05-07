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#Imaginaire

Contes du clair-obscur

Xenia V.

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Paris, fin du XIX ? siècle. En proie à un délire fiévreux, Octave croit voir se pencher sur lui Hortense, la femme qu'il a aimée et perdue dans les flammes d'un incendie. Mais ce visage familier n'est qu'un leurre. L'entité qui veille à son chevet n'est pas humaine. Elle se nomme Opium, fée du Clair-Obscur, messagère des frontières où le rêve se mêle à la mort. Elle lui propose un pacte cruel : le guérir et lui accorder un sursis pour reprendre sa vie en main... ou, à défaut, revenir réclamer son âme afin de l'enchaîner à jamais aux fosses du Clair-Obscur. Terrifié par l'imminence de sa fin, Octave n'a d'autre choix que d'accepter. Ce marché scellera son destin et l'entraînera sur une pente vertigineuse : celle de la folie, mais également du sublime...

Par Xenia V.
Chez Héron d'Argent

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Auteur

Xenia V.

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Fantasy

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Contes du clair-obscur

Xenia V.

Paru le 28/05/2026

Héron d'Argent

24,90 €

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Scannez le code barre 9782386180989
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