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#Album jeunesse

Flotte, flotte, radeau !

Coralie Saudo, Alexandra Fontanel

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Quand vient l'hiver, Panache roux décide de construire un radeau pour franchir la rivière. Entre essais, trouvailles et surprises, il découvre que les matières ont chacune leurs particularités et que flotter peut devenir une vraie aventure ? ! Parviendra-t-il à rejoindre l'autre rive ?? Un album tendre et ludique pour découvrir quelques caractéristiques des matériaux et la notion de flottaison. Coup de coeur Un album original qui ne laisse pas indifférent ? ! Mêlant ingéniosité et tendresse, l'adorable écureuil Panache roux nous apprend avec humour la définition du mot persévérance. Sous les incroyables illustrations en volume de Coralie Saudo, les lecteurs découvriront aussi que tous les objets ne sont pas bons à mettre dans l'eau ? ! LES PLUS Une histoire qui mêle avec brio humour, tendresse et ingéniosité? ! Des illustrations en volume, lumineuses et originales ! Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.

Par Coralie Saudo, Alexandra Fontanel
Chez Accès Editions

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Auteur

Coralie Saudo, Alexandra Fontanel

Editeur

Accès Editions

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Flotte, flotte, radeau !

Coralie Saudo, Alexandra Fontanel

Paru le 08/04/2026

36 pages

Accès Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782383212447
9782383212447
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