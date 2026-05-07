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Le roi de l'abîme

Camille Salaün, Camille Salaün

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Depuis son arrivée à Oxford, la vie de Dorothy Leighton a pris un drôle de tournant. Capable de voir les esprits depuis son enfance, elle a passé des mois à chasser des esprits maléfiques avec Oreste, étudiant exorciste et Théodore, son colocataire fantôme. La routine du trio est interrompue lorsqu'une maison réputée maudite attire leur attention. Ils se retrouvent alors confrontés à un mystère bien plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. D'autant plus que des phénomènes étranges agitent la ville universitaire. Des voix du Royaume des Ombres semblent murmurer le nom d'Oreste. Certaines blessures, comme certains fantômes, refusent de disparaître. Et certaines portes, une fois ouvertes, exigent toujours un sacrifice...

Par Camille Salaün, Camille Salaün
Chez Héron d'Argent

|

Auteur

Camille Salaün, Camille Salaün

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Fantasy

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Le roi de l'abîme

Camille Salaün, Camille Salaün

Paru le 28/05/2026

Héron d'Argent

20,00 €

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Scannez le code barre 9782386180644
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