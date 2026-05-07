Le guide du partenariat public-privé

Développer ses activités de formation ou de recherche est devenu un véritable challenge. Manque de moyens humains, enjeux politiques, financements publics de plus en plus compétitifs... Dans un tel contexte, la capacité des laboratoires et des établissements d'enseignement supérieur à collaborer avec des partenaires socio-économiques devient essentielle. Cependant, pour les chercheurs comme pour les équipes support, la mise en place de partenariats est souvent perçue comme une activité complexe, réservée à des profils experts. Ce guide démystifie ce processus avec une méthodologie claire et opérationnelle. Vous y trouverez les bonnes pratiques pour : - identifier et prospecter des partenaires pertinents ; - mettre en place des collaborations équilibrées, en phase avec les attentes de chacun ; - développer une stratégie de fidélisation. Riche de nombreux exemples tirés de situations réelles, l'ouvrage s'adresse à un public professionnel : chercheurs et enseignants, chargés d'affaires ou encore responsables des partenariats et de la communication.