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La Diseuse de petites bonnes aventures

Julie Leong

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Quand on se cherche soi-même, on se trouve une famille. Tao est une diseuse de bonne aventure itinérante. Mais elle ne prédit que de petites fortunes : les succès modestes, les flirts ou les bonnes surprises du quotidien. Loin d'elle les visions de guerre ou de gloire, car l'expérience lui a appris que les grandes visions ont toujours un prix terrible... Mais quand sa route croise celle d'un père qui cherche à retrouver sa fille disparue, les murs qu'elle a élevés autour d'elle menacent de tomber, et les ombres du passé de resurgir... Au côté d'un mercenaire taciturne, d'un voleur (plus ou moins) réformé et d'une apprentie boulangère, sans oublier un chat légèrement magique, le bonheur s'immisce petit à petit dans sa vie solitaire, et la jeune femme va devoir tout risquer pour sauver la famille de fortune dont elle n'a jamais osé rêver. Rejoignez Tao et vivez une aventure douce et réconfortante dans cette cosy fantasy pétillante sur l'amitié et la construction de soi, énorme succès aux Etats-Unis.

Par Julie Leong
Chez Elder Craft

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Auteur

Julie Leong

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

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La Diseuse de petites bonnes aventures

Julie Leong trad. Isabelle Varange

Paru le 08/04/2026

272 pages

Elder Craft

19,00 €

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