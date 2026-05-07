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Sortir du capitalocène

Daniel Bachet

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Les manières de produire et de s'approprier le travail, le capital et les ressources de la nature sont mises en oeuvre et justifiées par des politiques économiques de plus en plus autoritaires et prédatrices souvent relayées par des affrontements militaires. Aussi, les dangers de ce nouveau système productif (capitalocène) sont nombreux : réchauffement et dérèglement climatique, destruction de la biodiversité, extractivisme, reculs sociaux, restrictions de libertés etc. Ces menaces imposent une bifurcation radicale des modèles de développement économique. Pour cela, il convient de refonder à la racine le mode de fonctionnement des marchés, des politiques économiques et des organisations en particulier les entreprises et les banques afin de préserver la nature et de permettre aux producteurs de maîtriser enfin leur travail. En adoptant une autre manière de voir et de compter qui protège humains, biodiversité et climat, la terre redeviendrait l'espace du "bien vivre" et de la sobriété heureuse pour la majorité des populations. A défaut de faire exister de réelles alternatives macrosociales en lieu et place des pratiques lucratives et guerrières du néolibéralisme, un ultra-capitalisme débarrassé de la démocratie sera l'option la plus probable dans les années à venir. L'ouvrage examine les conditions de possibilité de ces alternatives sous l'égide d'une démocratie sociale et économique de forte intensité.

Par Daniel Bachet
Chez Editions Le Bord de l'eau

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Auteur

Daniel Bachet

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Sociologie

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Sortir du capitalocène

Daniel Bachet

Paru le 07/05/2026

240 pages

Editions Le Bord de l'eau

20,00 €

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