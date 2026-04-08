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Prier 15 jours avec Dorothy Day

Mathilde Montovert

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Mystique, femme de prière, journaliste et militante américaine, Dorothy Day (1897-1980) a traversé le XXe siècle en laissant une empreinte profondément évangélique. Fondatrice du Catholic Worker Movement, elle a uni sans compromis la contemplation et l'action, la foi chrétienne et le combat pour la justice sociale. Sa conversion au catholicisme, son engagement radical pour la paix, pour la dignité des pauvres et une vie de sobriété font d'elle une figure d'une étonnante actualité. Pendant ces quinze jours, le lecteur est invité à suivre le Christ à travers sa vie : apprendre à vivre l'Evangile dans la simplicité, la compassion, la fidélité au quotidien, et à reconnaître la présence de Dieu au coeur même des réalités les plus concrètes. Reconnue comme servante de Dieu, Dorothy Day nous appelle à tenir ensemble amour du Christ et amour des hommes, prière et engagement, pour faire de notre vie un humble et lumineux signe d'espérance. Mathilde Montovert est célibataire consacrée, membre de la Communauté du Chemin Neuf. Elle est l'auteure de Dorothy Day, une rebelle au paradis, aux éditions Première Partie.

Par Mathilde Montovert
Chez Nouvelle Cité

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Auteur

Mathilde Montovert

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Prière et spiritualité

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Prier 15 jours avec Dorothy Day

Mathilde Montovert

Paru le 08/04/2026

128 pages

Nouvelle Cité

12,00 €

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