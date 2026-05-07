Cahier de vacances du voyageur Lonely Planet

Une nouvelle édition du cahier de vacances de Lonely Planet, avec des jeux et énigmes entièrement inédits . Des thèmes couvrant le monde entier (Ouzbékistan, Dolomites, Algérie, Route 66...), avec pour chacun de nouveaux jeux autour de la gastronomie, de la langue, des drapeaux, des pratiques locales, pour enrichir ses connaissances et s'ouvrir au monde en s'amusant avec Lonely Planet. Au menu : des jeux de connaissance : quizz, devinettes, textes à trous, vrai ou faux... des jeux de lettres : messages cryptés, charades, lettres mêlées, anagrammes, mots croisés, rosaces, master mind, alphaku... des jeux visuels : différences, labyrinthes, rébus, cartes à compléter, hanjie, jeux d'observation... des jeux de chiffres : sudoku, suites logiques, énigmes, casse-tête, pyramides, jeux de déduction... des "missions secrètes' : lancez-vous dans une fabuleuse chasse au trésor en Chine, dans les Balkans ou en Egypte Idéal pour des vacances farniente en toute bonne conscience ! Un format souple, pratique à glisser dans son sac de voyage ou à emporter sur la plage (19 x 28 cm) Des jeux pour tout niveau Un cahier tout en couleurs, attrayant et ludique, faisant la part belle à l'image (photo et illustration)