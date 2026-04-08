Comment vivre en France avec moins de 1000 € par mois

31% des Français se retrouvent avec moins de 100 euros au 10 du mois. Vous n'êtes pas seul. Des solutions existent. Vivre avec moins de 1000 euros par mois en France, c'est la réalité de millions de personnes : étudiants, retraités aux petites pensions, travailleurs précaires, parents isolés. Entre le loyer qui dévore la moitié du budget, les factures qui s'accumulent et les fins de mois angoissantes, comment tenir le cap sans renoncer à une vie digne ? Ce guide pratique vous donne les clés pour reprendre le contrôle de votre budget. Pas de leçons de morale, pas de promesses miraculeuses : seulement des stratégies concrètes, testées et adaptées à votre situation. Logement, alimentation, transports, santé, culture : chaque chapitre détaille les solutions qui fonctionnent vraiment, avec des budgets-types précis, des adresses utiles et des astuces éprouvées. Vous découvrirez comment accéder à toutes les aides auxquelles vous avez droit, réduire vos dépenses fixes, et créer un réseau d'entraide solide. Concrètement, ce guide vous offre : tous les montants des aides sociales actualisés (RSA, prime d'activité, APL, CSS...) ; budgets détaillés pour différents profils et zones géographiques ; 4 témoignages réels d'étudiants, retraités, familles monoparentales ; numéros d'urgence gratuits et ressources immédiates ; solutions adaptées avec ou sans connexion internet. " Reprendre le contrôle de son budget, ce n'est pas de la magie : c'est de l'organisation, de la connaissance de ses droits et un peu de débrouillardise. Ce livre vous donne ces trois outils. "