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Les Cyclades en quelques jours

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Toutes les clés pour découvrir les îles des Cyclades le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, complet et ultrapratique pour découvrir les Cyclades, les plus emblématiques des îles grecques. Une exploration approfondie des îles connues et moins connues de l'archipel : Mykonos l'hédoniste, Santorin la volcanique, l'antique Délos, la foisonnante Naxos mais aussi, à l'écart des sentiers battus, Amorgos, Folegandros ou encore les Petites Cyclades. Pour chaque île, un chapitre détaillant les plus belles plages, les plus beaux villages, les sites à visiter, les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre ou faire la fête. Toutes les infos pratiques pour se rendre dans l'archipel, circuler d'une île à l'autre et s'y déplacer avec ou sans voiture. Une carte détaillée de chaque île. Les plus belles randonnées pour s'aventurer au coeur des îles et découvrir leur visage le plus authentique : petits villages, chapelles isolées et monastères orthodoxes, moulins, nature odorante, panoramas exceptionnels. Des chapitres synthétiques présentant les divers aspects de la culture des Cyclades : gastronomie, histoire... Des conseils ciblés pour organiser votre voyage : îles incontournables, voyager avec des enfants, partir en croisière...

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Grèce-Crète

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Les Cyclades en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 07/05/2026

256 pages

Lonely Planet

10,99 €

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