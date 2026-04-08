La malédiction des voleurs de momie

C'est les vacances ! Charmille et Tolden s'éclatent Charmille et Tolden s'éclatent chez tante Chaudronille, jusqu'à ce qu'un chapeau magique aspire par erreur les bandelettes d'Egypte, la chatte momifiée. Pour rhabiller l'amie de Charmille, la joyeuse troupe s'envole à dos de dragon vers une destination de rêve : Momie City. Mais l'ambiance y est mortelle, car une inquiétante vague de disparitions de momies frappe la ville. Et si Egypte se faisait enlever ? Intrépides, Charmille et Tolden mènent l'enquête. Après avoir affronté le roi des dragons, ce ne sont pas des voleurs de momies qui vont leur faire peur !