Si on jouait aux échecs ?

Un livre tout-carton pour découvrir les bases des échecs, avec quelques tactiques simples. Il inclut un échiquier et un jeu de pièces complets à détacher et assembler pour jouer immédiatement. Conçu en carton robuste et illustré de manière attrayante, il rend l'apprentissage facile et donne envie de se lancer dans la partie. Points forts : - Tout-en-un : le livre, l'échiquier et les pièces sont inclus pour jouer immédiatement. - Apprentissage facile : règles de base et tactiques simples expliquées de manière ludique. - Pratique et solide : livre tout-carton résistant, conçu pour durer. - Illustrations attrayantes : donnent envie de jouer et facilitent la compréhension. - Accessible aux enfants : idéal pour découvrir les échecs dès le plus jeune âge.