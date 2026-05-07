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Si on jouait aux échecs ?

Josy Bloggs, Lisa Regan

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Un livre tout-carton pour découvrir les bases des échecs, avec quelques tactiques simples. Il inclut un échiquier et un jeu de pièces complets à détacher et assembler pour jouer immédiatement. Conçu en carton robuste et illustré de manière attrayante, il rend l'apprentissage facile et donne envie de se lancer dans la partie. Points forts : - Tout-en-un : le livre, l'échiquier et les pièces sont inclus pour jouer immédiatement. - Apprentissage facile : règles de base et tactiques simples expliquées de manière ludique. - Pratique et solide : livre tout-carton résistant, conçu pour durer. - Illustrations attrayantes : donnent envie de jouer et facilitent la compréhension. - Accessible aux enfants : idéal pour découvrir les échecs dès le plus jeune âge.

Par Josy Bloggs, Lisa Regan
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Josy Bloggs, Lisa Regan

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

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Si on jouait aux échecs ?

Josy Bloggs, Lisa Regan trad. Françoise Fortoul

Paru le 07/05/2026

12 pages

Grenouille éditions

16,95 €

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Scannez le code barre 9782384863426
9782384863426
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