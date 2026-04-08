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#Bande dessinée jeunesse

Je voudrais que tout redevienne comme avant

Valérie Clo

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Victoire a douze ans quand sa mère lui présente l'homme avec qui elle va refaire sa vie. Elle lui annonce aussi qu'elle attend un enfant, et qu'elles vont devoir déménager ! Direction La Seyne-sur-Mer où réside le "nouveau père", comme le nomme Victoire. Le sien, le vrai pour elle, est mort quatre ans auparavant d'un accident du travail. L'adolescente choisit d'abord d'ignorer cet homme, qui ne pourra jamais combler un manque irréparable. Le nouveau bébé arrive. Victoire se sent mise à l'écart et jalouse le nouveau bonheur rayonnant de sa mère. Pourtant, au fil des mois de tâtonnements, Victoire et son "nouveau père" finissent par s'apprivoiser, passent du temps ensemble, font de longues promenades en bord de mer. Un roman juste et sensible sur le sujet délicat du deuil et de la reconstruction des liens affectifs.

Par Valérie Clo
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Valérie Clo

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Je voudrais que tout redevienne comme avant

Valérie Clo

Paru le 08/04/2026

128 pages

Actes Sud Editions

13,80 €

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Scannez le code barre 9782330219123
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