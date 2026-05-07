Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

En vacances

Cécile Marbehant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jeu de mémoire original qui fonctionne comme un cherche-et-trouve. L'enfant observe d'abord l'image, puis la cache grâce à un rabat intégré et doit se souvenir des éléments présents dans le décor. Ludique et captivant, ce jeu stimule la mémoire et développe le sens de l'observation. Points forts : - Mémoire et observation : stimule l'attention et la concentration. - Rabat intégré : pour cacher l'image et jouer en autonomie. - Ludique et captivant : apprentissage par le jeu. - Simple et accessible : adapté aux enfants dès le plus jeune âge. Dans la même collection : A l'école (9782384863266)

Par Cécile Marbehant
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Cécile Marbehant

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En vacances par Cécile Marbehant

Commenter ce livre

 

En vacances

Cécile Marbehant

Paru le 07/05/2026

24 pages

Grenouille éditions

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384863273
9782384863273
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.