En vacances

Un jeu de mémoire original qui fonctionne comme un cherche-et-trouve. L'enfant observe d'abord l'image, puis la cache grâce à un rabat intégré et doit se souvenir des éléments présents dans le décor. Ludique et captivant, ce jeu stimule la mémoire et développe le sens de l'observation. Points forts : - Mémoire et observation : stimule l'attention et la concentration. - Rabat intégré : pour cacher l'image et jouer en autonomie. - Ludique et captivant : apprentissage par le jeu. - Simple et accessible : adapté aux enfants dès le plus jeune âge. Dans la même collection : A l'école (9782384863266)