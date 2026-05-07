Un thriller psychologique efficace, mené avec brio par Joyce Carol Oates, très en verve dans un registre à la Stephen King. Quel auteur n'envierait le sort d'Andrew J. Rush ? Ecrivain de romans policiers vendus à plusieurs millions d'exemplaires, père de famille heureux, Andrew vit dans une petite ville du New Jersey où il trouve le calme nécessaire pour édifier son oeuvre. Mais Andrew a un secret que même ses plus proches ignorent : sous le pseudonyme de Valet de pique, il écrit des romans noirs, violents, pervers, qui scandalisent autant qu'ils intriguent le monde littéraire. Cet équilibre tout en dissimulation qu'Andrew a patiemment élaboré est soudain menacé. Tout commence par la plainte d'une voisine, Mme Haider, qui l'accuse d'avoir plagié ses textes. Parallèlement sa fille lui pose des questions gênantes après avoir trouvé des traces autobiographiques dans un récit du Valet de pique ; sa femme Irina est soupçonnée par Andrew d'entretenir une liaison avec un professeur de maths. Ces éléments menaçants vont faire ressurgir le passé, mais aussi réveiller la voix désormais plus insistante, plus terrifiante du Valet de pique... Un thriller magistral de Joyce Carol Oates, efficace, inquiétant, drôle aussi, qui éclaire les forces noires manipulant la conscience d'un auteur à succès, et entraîne son lecteur hypnotisé sur la mince ligne de crête séparant génie et folie.