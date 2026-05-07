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L'influenceuse

Joyce Maynard

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Un thriller psychologique saisissant, à la suite de la mort d'une influenceuse, sur fond de quête de likes et de popularité. Tammy et son petit ami Kevin entreprennent un road trip à travers les Etats-Unis, parfaitement conçu pour des photos, à la poursuite de la gloire sur les réseaux sociaux. Au début, le jeune couple ne compte que quelques centaines d'abonnés, parmi lesquels Roxanne, une fan inconditionnelle de la jeune influenceuse, en qui elle veut voir l'amie qui lui fait défaut dans sa vie. Mais lorsque le corps de Tammy est découvert dans la nature sauvage de l'Utah quelques semaines après le départ, tandis que Kevin reste introuvable, l'aventure prétendument parfaite vire au tragique et devient virale sur Internet. Les théories les plus folles circulent, les médias s'emballent. Chacun élabore sa propre version de la vérité, et la réalité semble difficile à saisir. Sauf pour Roxanne, qui observait tout de très près, de plus près que quiconque. Joyce Maynard s'est inspirée de plusieurs affaires criminelles américaines, dont celle de Gabby Petito, retentissante en 2021, pour écrire ce thriller court et percutant. Plaçant le lecteur au coeur d'un monde obsédé par la célébrité numérique, elle le surprend sans cesse tout au long de ce roman d'une ingéniosité remarquable.

Par Joyce Maynard
Chez Philippe Rey

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Auteur

Joyce Maynard

Editeur

Philippe Rey

Genre

Thrillers

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L'influenceuse

Joyce Maynard trad. Laurence Richard

Paru le 07/05/2026

Philippe Rey

17,00 €

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