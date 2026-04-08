NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir l'Indonésie Entre volcans spectaculaires, plages paradisiaques et villages traditionnels, l'Indonésie invite à un voyage fascinant au coeur de sa nature et de sa culture. Explorez ses îles multiples, ses traditions locales et son patrimoine historique pour une expérience unique et enrichissante. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer l'Indonésie : - Des circuits à travers îles, volcans et sites culturels : découvrez des itinéraires variés, des lieux emblématiques comme Bali ou Java aux sites moins connus, pour un voyage complet et immersif. - Un regard historique et culturel : appréhendez l'histoire de l'Indonésie, ses influences locales et coloniales, ainsi que les traditions et festivals qui rythment la vie sur les îles. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : bénéficiez de cartes claires, de suggestions locales originales et d'idées pour sortir des sentiers battus et enrichir votre séjour. Un guide indispensable pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de nature, signé Petit Futé.