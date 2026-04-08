Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Indonésie

Petit Futé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir l'Indonésie Entre volcans spectaculaires, plages paradisiaques et villages traditionnels, l'Indonésie invite à un voyage fascinant au coeur de sa nature et de sa culture. Explorez ses îles multiples, ses traditions locales et son patrimoine historique pour une expérience unique et enrichissante. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer l'Indonésie : - Des circuits à travers îles, volcans et sites culturels : découvrez des itinéraires variés, des lieux emblématiques comme Bali ou Java aux sites moins connus, pour un voyage complet et immersif. - Un regard historique et culturel : appréhendez l'histoire de l'Indonésie, ses influences locales et coloniales, ainsi que les traditions et festivals qui rythment la vie sur les îles. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : bénéficiez de cartes claires, de suggestions locales originales et d'idées pour sortir des sentiers battus et enrichir votre séjour. Un guide indispensable pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de nature, signé Petit Futé.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Indonésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Retrouver tous les articles sur Indonésie par Petit Futé

Commenter ce livre

 

Indonésie

Petit Futé

Paru le 29/04/2026

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782305128627
9782305128627
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.