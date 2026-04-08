The Ornithologist's Field Guide to Love

Les ornithologues de tous bords sont en alerte ! Un caladrius - une espèce magique rarissime - a été aperçu en Angleterre, et un gigantesque concours pour le capturer est organisé. Beth Pickering, jeune professeure précaire à Oxford, n'aime pas beaucoup ce genre d'événement, mais il est difficile de résister au prix à la clé : une chaire ! Lancée dans la course, elle se heurte à Devon Lockley, un vaurien de la pire espèce. Mais on ne peut pas pratiquer l'ornithologie sans enfreindre un minimum de règles. Beth et Devon comprennent vite que, dans l'ombre, quelqu'un complote leur perte. Ils n'ont pas le choix : malgré leur rivalité, il leur faudra faire équipe pour gagner...