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The Ornithologist's Field Guide to Love

India Holton

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Les ornithologues de tous bords sont en alerte ! Un caladrius - une espèce magique rarissime - a été aperçu en Angleterre, et un gigantesque concours pour le capturer est organisé. Beth Pickering, jeune professeure précaire à Oxford, n'aime pas beaucoup ce genre d'événement, mais il est difficile de résister au prix à la clé : une chaire ! Lancée dans la course, elle se heurte à Devon Lockley, un vaurien de la pire espèce. Mais on ne peut pas pratiquer l'ornithologie sans enfreindre un minimum de règles. Beth et Devon comprennent vite que, dans l'ombre, quelqu'un complote leur perte. Ils n'ont pas le choix : malgré leur rivalité, il leur faudra faire équipe pour gagner...

Par India Holton
Chez J'ai lu

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Auteur

India Holton

Editeur

J'ai lu

Genre

XIXe siècle

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The Ornithologist's Field Guide to Love

India Holton trad. Anne Busnel

Paru le 08/04/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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