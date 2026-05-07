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Vertiges

Rebecca Taylor McKay

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Veillez à n'être dérangé sous aucun prétexte ! En lisant ce livre, vous allez commencer par vous imaginer qu'il s'agit d'une histoire assez banale. Celle de deux amoureux, Clara et Spencer, qui passent leur lune de miel en Italie, dans un très bel hôtel près de Positano. Et qui, entre bains de soleil et cocktails face à la mer, se lient d'amitié avec un autre couple. Presque du Françoise Sagan. Les choses ne sont néanmoins pas aussi parfaites qu'elles en ont l'air. Et elles se compliquent même assez vite lorsque Clara reçoit un message anonyme pour la prévenir que son mari lui ment. Il faut reconnaître, vous vous en apercevrez vite, que Spencer n'est pas très net ; il semble par exemple déjà très bien connaître les lieux alors qu'il est censé y venir pour la première fois. N'est-il pas également un peu trop proche de leur nouveau couple d'amis qui, eux aussi, semblent cacher des choses ? Peu à peu, la paranoïa s'empare de Clara. Vous allez formuler, à votre tour, bien des hypothèses. Mais jamais vous ne pourrez soupçonner ce qui se dissimule sous la surface, ni anticiper les multiples rebondissements qui émaillent ce livre. Vous croyez lire une histoire... et c'en est une autre qui se joue à votre insu. Avec ce premier roman à l'intrigue diabolique, Rebecca Taylor McKay signe un véritable chef-d'oeuvre de manipulation. Dans la lignée de la série The White Lotus et des Apparences de Gillian Flynn, elle y dissèque la vie conjugale et ses aléas d'une main de maître et compose ainsi une percutante symphonie paranoïaque dont personne ne reviendra indemne.

Par Rebecca Taylor McKay
Chez Sonatine

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Auteur

Rebecca Taylor McKay

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

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Vertiges

Rebecca Taylor McKay trad. Caroline Nicolas

Paru le 07/05/2026

416 pages

Sonatine

22,90 €

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