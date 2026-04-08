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#Roman francophone

Paris-Hollywood

Cécile Mury

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Paris, hôtel Meurice. Marianne Corvo, journaliste ciné pour un hebdo culturel, se prépare à interviewer son fantasme numéro un : Ben Whyte, dieu ombrageux du box-office et sex-symbol planétaire. Mais une fois devant LE monstre sacré, l'envoyée (un peu trop) spéciale perd le nord, enchaîne les gaffes et provoque l'hilarité de l'acteur, séduit par sa maladresse. C'est le début d'une histoire d'amour irrésistible et semée d'embûches, entre Paris et Hollywood. Une comédie romantique au charme fou et débordante d'humour.

Par Cécile Mury
Chez J'ai lu

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Auteur

Cécile Mury

Editeur

J'ai lu

Genre

Comédie romantique et humorist

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Paris-Hollywood

Cécile Mury

Paru le 08/04/2026

544 pages

J'ai lu

8,90 €

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