Paris-Hollywood

Paris, hôtel Meurice. Marianne Corvo, journaliste ciné pour un hebdo culturel, se prépare à interviewer son fantasme numéro un : Ben Whyte, dieu ombrageux du box-office et sex-symbol planétaire. Mais une fois devant LE monstre sacré, l'envoyée (un peu trop) spéciale perd le nord, enchaîne les gaffes et provoque l'hilarité de l'acteur, séduit par sa maladresse. C'est le début d'une histoire d'amour irrésistible et semée d'embûches, entre Paris et Hollywood. Une comédie romantique au charme fou et débordante d'humour.