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#Roman jeunesse

Emy Belette

Lucie Bauchot

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Emy Belette n'a pas pris de congés depuis des lustres ! Cette fois-ci, notre détective privée est bien décidée à se reposer et se la couler douce. Invitée par Léonard Le Putois, Emy part en vacances sur l'île de Polpina, accompagnée de son fidèle associé Elvis Petit-Chat. Mais il faut croire que les mystères suivent Emy à la trace. A peine arrivée, tout bascule ! Une boutique saccagée, une attaque inexpliquée... Le coupable est forcément sur l'île. Vite, le temps est compté pour la belette, qui doit reprendre du service ! Entre Zootopie et Bad Guys, un univers peuplé à 100 % d'animaux anthropomorphes, mené par un duo détective et assistant !

Par Lucie Bauchot
Chez Editions Didier

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Auteur

Lucie Bauchot

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Emy Belette

Lucie Bauchot

Paru le 08/04/2026

160 pages

Editions Didier

13,90 €

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