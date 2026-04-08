Emy Belette n'a pas pris de congés depuis des lustres ! Cette fois-ci, notre détective privée est bien décidée à se reposer et se la couler douce. Invitée par Léonard Le Putois, Emy part en vacances sur l'île de Polpina, accompagnée de son fidèle associé Elvis Petit-Chat. Mais il faut croire que les mystères suivent Emy à la trace. A peine arrivée, tout bascule ! Une boutique saccagée, une attaque inexpliquée... Le coupable est forcément sur l'île. Vite, le temps est compté pour la belette, qui doit reprendre du service ! Entre Zootopie et Bad Guys, un univers peuplé à 100 % d'animaux anthropomorphes, mené par un duo détective et assistant !