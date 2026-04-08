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#Roman francophone

Mythologie du .12

Célestin de Meeûs

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C'est l'histoire d'un jour de solstice d'été au milieu de nulle part. C'est l'histoire de deux jeunes types qui zonent sur le parking d'un supermarché dans une vieille Clio, à se chambrer et à enchaîner les bières et les joints. C'est l'histoire d'un médecin, dont la vie rangée et la famille modèle, construites dans une obsession de réussite, volent en éclats, un homme éméché qui ressasse, impuissant, ses échecs, et s'enferme peu à peu dans un monologue paranoïaque et délirant. C'est l'histoire d'une soirée qui n'en finit pas, d'un snack sur le bord de la route, d'un trip dans la nature et d'une petite cabane au bord de l'eau. C'est l'histoire d'un médecin à la dérive, de deux jeunes qui traînent, de la haine et de l'ennui, de ce qu'on ne regrette que parce que cela nous échappe, du besoin de possession et du constat amer que rien ne se contrôle, de l'ivresse et de la violence.

Par Célestin de Meeûs
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Célestin de Meeûs

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Mythologie du .12

Célestin de Meeûs

Paru le 08/04/2026

128 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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