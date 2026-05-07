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On ne laisse pas Bébé dans un coin

Andrea Warner

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Sorti en 1987, Dirty Dancing a connu un succès aussi fulgurant qu'inattendu, qui ne s'est jamais démenti. Loin de pouvoir se réduire à un film romantique sur un amour de vacances et à un porté mythique, il s'articule autour d'un avortement, alors illégal aux Etats-Unis - ce qui est redevenu cruellement actuel aujourd'hui. Sur fond d'une bande originale singulière et entêtante, à travers sa façon de représenter la danse, mais aussi le désir, l'amitié ou la liberté de choix, ce film a changé la vie de très nombreuses femmes. Ce livre nous raconte pourquoi.

Par Andrea Warner
Chez Hors-d'atteinte

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Auteur

Andrea Warner

Editeur

Hors-d'atteinte

Genre

sociologie du genre

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On ne laisse pas Bébé dans un coin

Andrea Warner trad. Marie Hermann

Paru le 07/05/2026

168 pages

Hors-d'atteinte

18,00 €

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Scannez le code barre 9782382573075
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