On ne laisse pas Bébé dans un coin

Sorti en 1987, Dirty Dancing a connu un succès aussi fulgurant qu'inattendu, qui ne s'est jamais démenti. Loin de pouvoir se réduire à un film romantique sur un amour de vacances et à un porté mythique, il s'articule autour d'un avortement, alors illégal aux Etats-Unis - ce qui est redevenu cruellement actuel aujourd'hui. Sur fond d'une bande originale singulière et entêtante, à travers sa façon de représenter la danse, mais aussi le désir, l'amitié ou la liberté de choix, ce film a changé la vie de très nombreuses femmes. Ce livre nous raconte pourquoi.