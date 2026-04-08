Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'Hôtel Nantucket

Elin Hilderbrand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lizbet Keaton a besoin d'un nouveau départ. Par chance, elle est nommée directrice de l'Hôtel Nantucket, joyau d'antan fraîchement restauré. Fragilisée par une rupture douloureuse, Lizbet se jette à corps perdu dans le travail, déterminée à transformer l'hôtel laissé à l'abandon en un palace luxueux. Mais, malgré l'espace bien-être haut de gamme et le restaurant étoilé, le passé continue d'habiter les lieux. On dit qu'une femme de chambre, morte tragiquement dans un incendie un siècle auparavant, hante les couloirs... qui bruissent aujourd'hui des secrets du personnel et des manigances des clients. Pour couronner le tout, le coeur de Lizbet balance entre son ex et le nouveau chef. Parviendra-t-elle à tenir sa promesse et à redonner ses lettres de noblesse à l'Hôtel Nantucket ? L'un des meilleurs livres d'Elin Hilderbrand. Rempli de surprises, d'une écriture fabuleuse et personnages merveilleux. USA Today. Une lecture infiniment distrayante. Biba. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alice Delarbre.

Par Elin Hilderbrand
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Elin Hilderbrand

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Hôtel Nantucket par Elin Hilderbrand

Commenter ce livre

 

L'Hôtel Nantucket

Elin Hilderbrand trad. Alice Delarbre

Paru le 08/04/2026

552 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252108
9782253252108
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.