Lizbet Keaton a besoin d'un nouveau départ. Par chance, elle est nommée directrice de l'Hôtel Nantucket, joyau d'antan fraîchement restauré. Fragilisée par une rupture douloureuse, Lizbet se jette à corps perdu dans le travail, déterminée à transformer l'hôtel laissé à l'abandon en un palace luxueux. Mais, malgré l'espace bien-être haut de gamme et le restaurant étoilé, le passé continue d'habiter les lieux. On dit qu'une femme de chambre, morte tragiquement dans un incendie un siècle auparavant, hante les couloirs... qui bruissent aujourd'hui des secrets du personnel et des manigances des clients. Pour couronner le tout, le coeur de Lizbet balance entre son ex et le nouveau chef. Parviendra-t-elle à tenir sa promesse et à redonner ses lettres de noblesse à l'Hôtel Nantucket ? L'un des meilleurs livres d'Elin Hilderbrand. Rempli de surprises, d'une écriture fabuleuse et personnages merveilleux. USA Today. Une lecture infiniment distrayante. Biba. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alice Delarbre.