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Passion océan

Bruno David

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" L'océan, nous croyons le connaître. Tant d'humains vivent à proximité du rivage, d'autres le contemplent ou s'y immergent. Mais nous n'en percevons jamais que la surface, claire, écumante ou terriblement noire. L'essentiel est habité par notre imaginaire : fonds inconnus, monstres, poissons délicieux ou inquiétants, planctons ou baleines, coraux et sirènes, apparitions phosphorescentes. Monde secret, réputé silencieux, hostile, en général connu par les romans, les récits d'explorateurs ou d'aventuriers, le cinéma, laissant finalement assez peu de place aux investigations scientifiques. Réaliser l'ampleur de cette part d'inconnu est une étape nécessaire qui devrait nous inciter à une forme de sagesse... Je vous propose donc d'embarquer avec moi, pas seulement en surface mais surtout en profondeur, comme je l'ai fait il y a quelques années en plongeant à près de 2500 mètres, comme si peu d'humains chanceux... . Que savons-nous de l'océan ? D'où vient cette eau ? Quelles formes de vie la peuplent ? Jusqu'à quel point nos pressions sur la planète affectent-elles ce monde méconnu ? " Passion océan est à la fois un merveilleux récit et une enquête scientifique : Bruno David, qui a consacré sa carrière de chercheur à la vie marine, actuelle ou disparue, est un conteur né - il partage avec nous son savoir, n'oubliant aucun aspect, depuis la puissance du plancton jusqu'à la température de l'eau, sans oublier la vie énigmatique des grands fonds, les secrets minéraux engloutis, le son des abysses et le projet Atlantropa des années 20. Choses vues, portraits, anecdotes, légendes, une passion portée par une langue belle et universelle, à offrir à toutes et tous !

Par Bruno David
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Bruno David

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Océanographie

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Passion océan

Bruno David

Paru le 08/04/2026

320 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

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