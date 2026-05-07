Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

La cuisine des algues

Tiphaine Perron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au rythme des marées, Tiphaine Perron, cueilleuse professionnelle, nous initie au fil des saisons à la récolte raisonnée des algues - ; laitues de mer, wakame, nori et dulse - ; et à leur cuisine. 40 recettes iodées - ; crackers d'algues, rouleaux de printemps ou mousse au chocolat-nori... - ; pour inviter ce produit sauvage aux nombreux bienfaits nutritionnels dans nos assiettes. Invitez ce produit sauvage aux nombreux bienfaits nutritionnels dans vos assiettes. Crackers d'algues, chips de kombu au sésame, risotto petit pois-wakamé, bouillon dashi, mousse au chocolat-nori, pannacotta rhubarbe-nori... Au rythme des marées, Tiphaine Perron, cueilleuse professionnelle, vous initie à la récolte raisonnée des algues et à leur cuisine, au fil des saisons. De la laitue de mer au wakamé, du nori au kombu royal, elle partage son savoir-faire pour reconnaître, conserver et sublimer les sept algues les plus connues de nos côtes. Avec 40 recettes iodées, salées et sucrées, elle marie terre et mer pour une cuisine créative, accessible et durable.

Par Tiphaine Perron
Chez Editions Eugen Ulmer

|

Auteur

Tiphaine Perron

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Condiments, aromates

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La cuisine des algues par Tiphaine Perron

Commenter ce livre

 

La cuisine des algues

Tiphaine Perron

Paru le 07/05/2026

144 pages

Editions Eugen Ulmer

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379224904
9782379224904
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.