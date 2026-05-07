La cuisine des algues

Au rythme des marées, Tiphaine Perron, cueilleuse professionnelle, nous initie au fil des saisons à la récolte raisonnée des algues - ; laitues de mer, wakame, nori et dulse - ; et à leur cuisine. 40 recettes iodées - ; crackers d'algues, rouleaux de printemps ou mousse au chocolat-nori... - ; pour inviter ce produit sauvage aux nombreux bienfaits nutritionnels dans nos assiettes. Invitez ce produit sauvage aux nombreux bienfaits nutritionnels dans vos assiettes. Crackers d'algues, chips de kombu au sésame, risotto petit pois-wakamé, bouillon dashi, mousse au chocolat-nori, pannacotta rhubarbe-nori... Au rythme des marées, Tiphaine Perron, cueilleuse professionnelle, vous initie à la récolte raisonnée des algues et à leur cuisine, au fil des saisons. De la laitue de mer au wakamé, du nori au kombu royal, elle partage son savoir-faire pour reconnaître, conserver et sublimer les sept algues les plus connues de nos côtes. Avec 40 recettes iodées, salées et sucrées, elle marie terre et mer pour une cuisine créative, accessible et durable.