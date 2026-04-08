Saint-Tropez expliqué à ceux qui disent Saint-Trop'

Saint-Tropez, Saint-Trop', Saint " Trop de Pèze "... Depuis mon enfance, j'ai entendu tout, et souvent n'importe quoi, sur cette destination devenue mi-réceptacle à clichés et mi-punching-ball. " Saint-Tropez, ce n'est plus ce que c'était ? " Vrai, depuis les invasions burgondes, les choses ont changé... et c'est tant mieux. " Il n'y a que des riches à Saint-Tropez ? " Faux. Il y a aussi des ultra-riches (je plaisante). " Il y a trop de monde l'été à Saint-Tropez ? " Vrai et Faux, tout dépend d'où vous allez, avec quel moyen de locomotion et à quelle heure. " Saint-Tropez, c'est pour les gens " bling-bling " ? Vrai pour 10 % de ceux qui la fréquentent, et source de rigolade pour les 90% qui les observent, goguenards. Souvent, lorsque je dis que j'y passe la plupart de mes vacances les gens s'étonnent " Quoi ? T'as plutôt une tête à aller sur la côte basque ou à l'ile de Ré ! " , je ne sais pas trop si c'est un compliment (pas assez glamour pour la côte d'Azur ? ) ou parce qu'on connaît bien mal ce village...