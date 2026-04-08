Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Saint-Tropez expliqué à ceux qui disent Saint-Trop'

Cyril Doisneau, De l'ain alix Girod, Alix Girod de l'Ain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Saint-Tropez, Saint-Trop', Saint " Trop de Pèze "... Depuis mon enfance, j'ai entendu tout, et souvent n'importe quoi, sur cette destination devenue mi-réceptacle à clichés et mi-punching-ball. " Saint-Tropez, ce n'est plus ce que c'était ? " Vrai, depuis les invasions burgondes, les choses ont changé... et c'est tant mieux. " Il n'y a que des riches à Saint-Tropez ? " Faux. Il y a aussi des ultra-riches (je plaisante). " Il y a trop de monde l'été à Saint-Tropez ? " Vrai et Faux, tout dépend d'où vous allez, avec quel moyen de locomotion et à quelle heure. " Saint-Tropez, c'est pour les gens " bling-bling " ? Vrai pour 10 % de ceux qui la fréquentent, et source de rigolade pour les 90% qui les observent, goguenards. Souvent, lorsque je dis que j'y passe la plupart de mes vacances les gens s'étonnent " Quoi ? T'as plutôt une tête à aller sur la côte basque ou à l'ile de Ré ! " , je ne sais pas trop si c'est un compliment (pas assez glamour pour la côte d'Azur ? ) ou parce qu'on connaît bien mal ce village...

Par Cyril Doisneau, De l'ain alix Girod, Alix Girod de l'Ain
Chez Bayard

|

Auteur

Cyril Doisneau, De l'ain alix Girod, Alix Girod de l'Ain

Editeur

Bayard

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Saint-Tropez expliqué à ceux qui disent Saint-Trop' par Cyril Doisneau, De l'ain alix Girod, Alix Girod de l'Ain

Commenter ce livre

 

Saint-Tropez expliqué à ceux qui disent Saint-Trop'

Cyril Doisneau, De l'ain alix Girod, Alix Girod de l'Ain

Paru le 08/04/2026

120 pages

Bayard

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782227502918
9782227502918
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.